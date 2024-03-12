Исследование: употребление рыбы продлевает жизнь на 10 лет

Всего 50 граммов рыбы ежедневно уменьшает риск развития заболеваний сердца на 8%.

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Ученые провели исследование, которое позволило им констатировать: употребление даже небольшого количества рыбы ежедневно способно сильно уменьшить риск возникновения заболеваний сердца.

Так, включение в рацион 50 граммов рыбы в день уменьшает такой риск на 8%, передает научный журнал MDPI.

В ходе исследования участникам давали именно такое количество рыбы в день. В конце эксперимента у них взяли анализы. Выяснилось, что у испытуемых на 8% снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто употреблял меньшее количество морской и речной продукции.