Ученые: женьшень повышает эффективность тренировок

Исследование группы ученых из Оберта-де-Каталонского университета в Испании показало, что употребление женьшеня способствует быстрому восстановлению после тренировок, повышает их результативность и снижает риск травм. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nutrients.

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Отмечается, что научная работа представляет собой обзор более 700 исследований, в которых ранее изучалось влияние различных факторов (в том числе питания) на эффективность занятий спортом. Согласно результатам, употребление женьшеня оказывает прямое влияние на снижение утомляемости после тренировок. Усиление способности организма к самовосстановлению напрямую связано со снижением риска получения различных травм в ходе последующих занятий.

Ученые также выяснили, что активные биологические соединения, содержащихся в женьшене, обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они способны регулировать уровень кортизола, гормона стресса, тем самым улучшая многие метаболические функции организма и помогая иммунной системе функционировать должным образом.

Кроме того, исследователи обнаружили, что систематическое употребление женьшеня в течение длительного времени может снижать в организме концентрацию биологических маркеров креатинкиназы (CK) и интерлейкина 6 (IL-6), ответственных за повреждение мышц и воспаление, вызванные физической нагрузкой.