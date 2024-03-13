Режим сна повлиял на долгосрочные риски для здоровья

Ученые из Университета штата Пенсильвания проанализировали данные почти 3700 взрослых людей за десять лет, изучив привычки сна и хронические заболевания. Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychosomatic Medicine, разделили людей на четыре группы.

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Хорошо спящие: последовательные привычки сна с достаточной продолжительностью и качеством. Спящие в выходные дни: нерегулярный режим сна, когда короткий сон в будние дни компенсируется более продолжительным сном в выходные. Спящие с бессонницей: малая продолжительность сна, дневная усталость и трудности с засыпанием — признаки клинической бессонницы. Спящие: преимущественно крепкий сон с частыми дневными снами.

Исследование выявило тесную связь между бессонницей и более высокой вероятностью развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и депрессия. Исследование также выявило связь между режимом сна и социально-экономическими факторами. Взрослые с низким уровнем образования или сталкивающиеся с безработицей чаще попадали в категорию людей, страдающих бессонницей, в то время как пожилые люди и пенсионеры были склонны к недосыпанию.