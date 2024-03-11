Ученые нашли в морской звезде необходимые в борьбе с раком соединения

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН обнаружили в дальневосточной морской звезде соединения против рака молочной железы, сообщает РИА Новости.

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"В экстракте дальневосточной слизневой морской звезды Pteraster marsippus … обнаружены четыре новых стероидных дисульфата и моноаминовый алкалоид триптамин", - говорится в сообщении института.

Ученые полагают, что эти соединения можно использовать и довольно эффективно для подавления и развития колоний клеток рака молочной железы. Это дает основание для использования морских звезд в качестве потенциальных источников противоопухолевых препаратов, делают вывод специалисты.

Звезды для исследований были собраны в Охотском море. Для установления химического строения соединений была использована масс-спектрометрия и анализ спектров ядерного магнитного резонанса.