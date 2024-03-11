Названы психологические черты тех, кто склонен к вейпингу
Сейчас вейпинг становится всё популярнее. Известно, что в настоящее время 11% всех взрослых планеты пользуются электронными сигаретами. Учёные решили узнать, какие люди чаще всего начинают парить.
Эксперты из Университета Отаго (Новая Зеландия) проанализировали данные 26 309 жителей Новой Зеландии. Возраст участников составлял 18−99 лет. Полученные результаты исследования были опубликованы в журнале Drug and Alcohol Review.
Оказалось, что чаще всего пристрастие к вейпингу испытывают люди с более выраженной степенью психологических проблем, более низким самоконтролем, повышенной степенью экстраверсии по сравнению с теми, кто обладает противоположными характеристиками. Причём эти факторы сильнее влияли на предрасположенность к курению электронных сигарет, чем социально-демографические.
У людей с выраженными психическими расстройствами вероятность употребления вейпа оказалась более чем на 40% выше. При экономических трудностях риск повысился всего на 7%, при более низком самоконтроле — на 21%, при высоком уровне экстраверсии — на 9%.
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