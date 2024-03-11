Психологические черты тех, кто склонен к вейпингу

Сейчас вейпинг становится всё популярнее. Известно, что в настоящее время 11% всех взрослых планеты пользуются электронными сигаретами. Учёные решили узнать, какие люди чаще всего начинают парить.

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Эксперты из Университета Отаго (Новая Зеландия) проанализировали данные 26 309 жителей Новой Зеландии. Возраст участников составлял 18−99 лет. Полученные результаты исследования были опубликованы в журнале Drug and Alcohol Review.

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Оказалось, что чаще всего пристрастие к вейпингу испытывают люди с более выраженной степенью психологических проблем, более низким самоконтролем, повышенной степенью экстраверсии по сравнению с теми, кто обладает противоположными характеристиками. Причём эти факторы сильнее влияли на предрасположенность к курению электронных сигарет, чем социально-демографические.

У людей с выраженными психическими расстройствами вероятность употребления вейпа оказалась более чем на 40% выше. При экономических трудностях риск повысился всего на 7%, при более низком самоконтроле — на 21%, при высоком уровне экстраверсии — на 9%.

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