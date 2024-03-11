Чем опасен переход на летнее время

Перевод часов на летнее время может увеличить риск проблем со сном и возникновения сбоя циркадных ритмов. Это, в свою очередь, коррелирует с повышенной вероятностью развития диабета, ожирения и болезней сердца. Об этом изданию The Conversation рассказала профессор неврологии и педиатрии университета Вандербильта (США) Бет Энн Мэлоу.

© РИА НОВОСТИ

Мэлоу отметила, что исследователи все чаще обнаруживают, что перевод часов на летнее время связан с серьезными негативными последствиями для здоровья населения, в числе которых рост числа сердечных приступов и повышение риска появления проблем со сном у подростков.

По мнению специалиста, воздействие яркого света поздним вечером (вследствие появления дополнительного часа бодрствования) может приводить к снижению выработки мелатонина, вещества, также называемого гормоном сна. При этом подростки особенно восприимчивы к появлению проблемам со сном из-за увеличенной продолжительности светового дня.

Профессор неврологии также сослалась на исследование, которое показало, что люди, проживающее на «западной стороне» часовых поясов, спят меньше, чем те, кто живет на восточной границе. Это связано с тем, что утром на западной границе светлеет позднее. Перевод часов на летнее время повышает риск развития ожирения, диабета, болезней сердца и рака молочной железы у людей, живущих в районе часового пояса с более поздним закатом.

По словам Мэлоу, это связано с нарушением циркадных ритмов человека — циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.