Первая в России цифровая операционная заработала в Самаре

В Самаре открыли первую в России цифровую операционную. Она оснащена системами хирургической навигации и предоперационного планирования. Они позволяют значительно снизить нагрузку на медиков и свести ошибки врачей к минимуму. Концепцию умной операционной разработали в Самарском государственном медицинском университете. Все сделано на базе и с помощью российских технологий, рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

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С назальным спреем Сергей Смолев не расстается больше 10 лет с тех пор, как перестал дышать носом. Вдобавок возникла постоянная головная боль, головокружение и полное отсутствие обоняния. Врачи во время обследования обнаружили полипы – доброкачественное образование. Все как рукой сняло после уникальной операции.

«Я как рыба без воды был, ртом только дышал. Я не знал вкуса. Сейчас я кофе почую, а прошло всего три дня после операции», – рассказал пациент.

Умная операционная позволяет создать 3D-модель носовой пазухи. С помощью специальных датчиков увидеть границы нароста и кровеносные сосуды. Так, врачебная ошибка и осложнения сводятся к минимуму. Без цифровых технологий пациенту приходилось снова и снова ложиться под хирургический нож.

«Новое оборудование не только помогает увидеть контур, например, опухоли или измененной ткани, но и, изменяя режимы визуализации, мы можем увидеть тенденцию к изменению ткани и соответственно формирование злокачественности процесса», – сообщила заведующая оториноларингологическим отделением клиник Самарского государственного медицинского университета Олеся Зелева.

Оперируют шесть человек: хирург, ассистент, анестезиолог, помощник, медицинская сестра и инженер. Именно технарь помогает врачам увидеть на мониторах общую карту пациента и ход самой операции.

«Все те данные, которые врач получил до операции, они сюда импортируются. Он может постоянно в процессе операции к ним обращаться, их использовать, применять их в работе», – отметил директор института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета минздрава России Сергей Чаплыгин.

Так называемый модуль планирования – разработка самарских специалистов. Все оборудование, комплектующие и система навигации российское. Это первая «умная» операционная в стране. Самарский государственный медуниверситет называют «кузницей проектов медицины будущего».

«СамГМУ является разработчиком собственных изделий, индивидуальных эндопротезов из титана. Мы уже начали печатать биочернила с последующим печатью хряща, и именно здесь будет происходить внедрение всех новых изделий и продуктов. Стоит задача новой, новой технологии, лучшие в мире практики применять именно здесь. Конечно, это будет точкой сборки различных образовательных мастер-классов», – подчеркнул ректор СамГМУ Минздрава России, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Оттачивать медицинские навыки здесь будут и студенты. Для них предусмотрена возможность трансляций операций. Будущие врачи будут не только знать, но и уметь работать в цифровой операционной.

«Умной операционной, которая сочетает в себе все современные способы обеспечения дезинфекции, стерилизации, навигации, визуализации в одном пространстве с использованием всех технологий бережливого производства», – рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Пока здесь оперируют во двум профилям: оториноларингология и челюстно-лицевая медицина. В планах – расширить количество направлений и внедрить роботизированные системы тоже российского производства.