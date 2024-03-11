Что способно повысить качество сна

Большое количество растительного белка в рационе может улучшить качество сна. Об этом свидетельствует исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

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В рамках исследования были изучены пищевые привычки и качество сна более чем у 14,7 тысячи мужчин и 83 тысяч женщин. Средняя длительность сна 65 процентов участников составляла семь-восемь часов.

Ученым удалось выяснить, что пациенты, которые потребляли растительный белок, реже были подвержены ночным пробуждениям. Выше оказалась и эффективность их отдыха. Такой вид белка содержится в бобовых, злаках, семенах и орехах.

Красное мясо в свою очередь негативно влияет на качество сна. Предположительно, это связано с сокращением фазы глубокого сна из-за большого количества жиров в этом продукте, передает данные исследования European Journal of Clinical Nutrition (EJCN).

Помимо этого, орехи также содержат в себе множество других важных для организма веществ. О пользе этих орехов и о том, как фисташки влияют на качество сна, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой.