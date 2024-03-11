Давно известно, что загрязнённый воздух в городах негативно сказывается на здоровье: вызывает сердечные, иммунные, онкологические и другие патологии. В новом исследовании учёные обнаружили, какой именно компонент загрязнённого воздуха связан с повышенными рисками развития заболевания головного мозга – болезни Альцгеймера.

Учёные отмечают, что связь между болезнью Альцгеймера и загрязнением воздуха выявлена давно: по имеющимся данным, люди, проживающие в особенно загрязнённых районах, имеют несколько более высокий уровень нейродегенеративных заболеваний, – рассказывает newatlas.

Авторы нового исследования, изучая этот вопрос, прицельно остановились на одном элементе – магнетите. Магнетит, магнитное соединение оксида железа, был обнаружен в больших количествах в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Частицы магнетита могут возникать в мозге человека и естественным образом: крошечные магнитные частицы являются побочным продуктом переработки в мозге железа. Однако, в 2016 году проводилось исследование, которое показало, что эндогенно образованный магнетит имеет другую форму, отличную от частиц, которые образуются из-за загрязнения воздуха. Изучив ткани мозга 37 умерших людей, учёные обнаружили множество частиц магнетита не эндогенной природы в тканях лобной коры. Частицы от загрязнения воздуха превосходили по численности частицы, образованные естественным путём, в 100 раз.

Исследователи выдвинули гипотезу, что именно магнетит в загрязнённом воздухе увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Используя мышей, они изучили последствия длительного воздействия загрязнённого магнетитом воздуха, а также загрязнённого железом и дизельным топливом. Все компоненты оказались опасными, но именно магнетит повышал беспокойство и стресс, вызывал гибель нейрональных клеток, воспаление и окислительный стресс – а это ключевые признаки болезни Альцгеймера.

Авторы в очередной раз доказали, что загрязнение воздуха вредно для человеческого мозга, и предложили внести уровни магнетита в новые стандарты безопасности качества воздуха.