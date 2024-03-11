Меняется ли у человека в течение жизни группа крови и ДНК

Существуют анализы, срок годности которых неограничен. Но относятся ли к ним те, что связаны с ДНК и группой крови?

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Кажется, что резус-фактор и группа крови измениться у человека точно не могут. Но почему тогда эти анализы берут повторно? Группа крови наследуется от родителей и меняться точно не должна. Однако при сдаче анализов на определение группы крови и резус-фактора возможны ошибки. Например, при беременности, серьёзных болезнях, гормональной перестройке организма.

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Что касается ДНК, то этот анализ сдаётся один раз и годен всё жизнь. Результаты этого анализа покажут хромосомные болезни, степень родства, наследственную предрасположенность к патологиям, совместимость генов и пр. Геном человека способен меняться, но носит это локальный характер и может привести к онкологии.

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