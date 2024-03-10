Биологи подписали соглашение о безопасном использовании ИИ при разработке ДНК

Более 100 биологов со всего мира, среди которых нобелевский лауреат 2018 года Фрэнсис Арнольд, подписали соглашение под называнием «Ценности сообщества, руководящие принципы и обязательства по ответственной ИИ-разработке проектирования белков». Этот документ нужен для безопасного и ответственного использования ИИ при разработке синтетического белка и, как итог, ДНК.

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Учёные считают, что ИИ, который будет применяться в научных разработках, не должен быть полностью закрытым, чтобы любые учёные могли принимать участие в исследованиях и экспериментах, пополняя научную базу. Но в этой сфере требуется и серьёзный контроль.

По их мнению, «научный» ИИ не должен причинять вред людям — чтобы эти технологии нельзя было использовать для создания биологического оружия. Подписанное учёными соглашение предполагает разработку ограничительных мер безопасности, которые предотвратили бы использование оборудования для производства синтетического ДНК «не по назначению», и не важно — намеренно или случайно.