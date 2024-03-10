Названа пища, которая может привести к ревматоидному артриту

Бактерии в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) могут превращать аминокислоту триптофан из пищи в воспалительное вещество, которое существенно увеличивает риск ревматоидного артрита. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).

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Триптофан — одна из важнейших аминокислот, которая не производится человеческим организмом, однако содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах, некоторых семенах и орехах. Она нужна для создания белков, строительства мышц и выработки нейротрансмиттеров — веществ, передающих сигналы по нервной системе.

Ученые установили, что бактерии кишечника мышей могут прекращать эту аминокислоту в индол — стимулятор воспаления, провоцирующий развитие ревматоидного артрита. По словам исследователей, вещество заставляет иммунитет животных производить агрессивные Т-клетки, атакующие ткани суставов.

Эксперты вызывали у мышей развитие артрита с помощью особого типа коллагена, однако у грызунов, чей микробиом уничтожали антибиотиком, не развивалось заболевание. Такой же эффект был при диете с ограничением триптофана.

Ученые полагают, что этого же можно достичь с помощью лекарственных препаратов, блокирующих выработку индола. Их тестирование займет время, а сейчас биологи рекомендуют как можно больше употреблять растительную пищу и меньше мяса. Наиболее полезной они назвали средиземноморскую диету, сообщает «Газета.RU».

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