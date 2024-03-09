Эксперт рассказал, почему нельзя класть телефон под подушку

Бытовое электромагнитное излучение от сотовых телефонов и бытовых приборов разделяется на ионизирующее и неионизирующее. Ионизирующее излучение может оказывать влияние на здоровье человека, в то время как неионизирующее излучение считается менее опасным.

Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха, отмечает, что основное воздействие на человека происходит от ультрафиолетовых лучей, что может привести к старению кожи. Он также указывает, что современные микроволновые приборы, смартфоны и Wi-Fi роутеры создают сверхвысокочастотное электромагнитное излучение, но благодаря специальным защитным материалам они не представляют опасности для человека.

Тем не менее, длительное воздействие микро- и радиоволн от современных телефонных устройств может иметь негативные последствия, поэтому рекомендуется следить за временем использования смартфонов и держать их подальше от тела. Долгосрочное воздействие электромагнитного излучения продолжает изучаться, и в России такие товары обязаны проходить тестирование на допустимый уровень излучения.