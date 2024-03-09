Ученые: за голос отвечает особая зона мозга

Во время разговора активизируется особая зона мозга, которая отвечает за голос и дыхание, установили ученые.

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Согласно исследованию, изменение дыхания и возникновение при этом голоса –следствие работы отдельной мозговой цепи. Эту связь удалось выявить во время опытов на мышах.

По выводу ученых, особые клетки мозга получают сигналы, требующие формирования речевых звуков. Далее команда поступает в соответствующие органы, гортань в заданном диапазоне сужается, а из легких поступает необходимое количество воздуха. Опыт доказывает, что дыхание является основным механизмом формирования речи у людей, пишет Science.

Ранее ученые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга, которая смогла расти и функционировать как настоящая. Модель позволит лучше понять, как взаимодействуют клетки мозга и его части, считают исследователи.