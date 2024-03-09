Ученые выяснили, чем опасен для здоровья отказ от картофеля

Эксперты из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США выяснили, как на организм влияет отказ от употребления картофеля.

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Многие люди исключают из рациона картофель, поскольку считают, что этот овощ приводит к появлению лишнего веса, а также провоцирует развитие сахарного диабета и болезней ЖКТ.

Американские ученые из медколледжа имени Альберта Эйнштейна провели эксперимент, чтобы определить, к каким последствиям для здоровья приводит отказ от картофеля. Специалисты разделили добровольцев на 2 группы: в рацион первой включили крахмалистые овощи, а во второй картофель заменили зерновыми продуктами.

На следующем этапе исследования ученые взяли образцы крови добровольцев. В результате проведенного анализа эксперты выяснили, что после удаления картофеля из рациона содержание калия в организме снизилось на 21%, витамина В6 – на 17%, витамина С – на 11%, клетчатки – на 10%.

Результаты исследования американских ученых опубликованы в журнале Frontiers.

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