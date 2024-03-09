В России создали тест для раннего обнаружения ВИЧ-инфекции, который способен обнаружить наличие инфекции на более ранних стадиях и всего за восемь минут. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на биотехнологов российской компании «Рапид Био».

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Кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поясняет, что в России, как и по всему миру, ВИЧ-инфицированию наиболее подвержено социально активное население, среди тех, кто предпочитает половые контакты без использования презервативов и с разными партнерами. Однако на данный момент не существует лекарства, которое способно полностью исцелить зараженного от этой инфекции.

«Существует два класса препаратов против ВИЧ. Основные — это ретровирусные, блокирующие репликацию вирусных частиц внутри клеток иммунной системы. Вторая категория препаратов предназначена для доконтактной или экстренной профилактики заболевания после сомнительного полового контакта», — пояснил Буланов.

На современном этапе, как заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек узнает о своем инфицировании только спустя 3-5 лет после того, как это произошло. Дело в том, что этот период болезнь протекает бессимптомно — и зараженный ВИЧ человек может продолжать распространять вирус, не осознавая этого.

Специалисты отмечают, что новые тесты позволят значительно ускорить обследование и предотвратить распространение инфекции. Еще одним путем, которым можно этого добиться, ученые называют рост информированности населения.

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