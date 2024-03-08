Ученые подписали соглашение об использовании ИИ в биологии во благо человечества
Более 90 биологов и ученых в области искусственного интеллекта (ИИ) подписали соглашение, направленное на обеспечение безопасности исследований с использованием ИИ в дизайне новых белков. Соглашение, в частности, ставит перед собой задачу регулирования использования оборудования, необходимого для создания нового генетического материала, избегая тем самым возможности создания биологического оружия.
Эксперты, среди которых лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Арнольд, утверждают, что потенциальные выгоды от применения текущих технологий искусственного интеллекта в дизайне белков перевешивают возможные угрозы, включая создание вакцин и лекарств.
Соглашение не ставит целью подавление развития или распространения технологий ИИ, а направлено на регулирование использования оборудования, способного создать новый генетический материал.
Исследования по созданию синтетических белков с применением искусственного интеллекта считаются перспективным направлением в биотехнологии, но существует опасность применения подобных технологий во вредных целях. Ученые призывают к разработке средств безопасности, предотвращающих использование оборудования для производства вредных материалов, и требуют проведения проверок безопасности новых моделей искусственного интеллекта до их внедрения.