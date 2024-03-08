Ученые рассказали о повышенном риске инсульта

Новое исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, вызывает опасения по поводу потенциального риска для здоровья, связанного с загрязнением микроскопическим пластиком. Исследователи обнаружили значительно более высокий риск инсульта, инфаркта и ранней смерти у людей с микропластиком в кровеносных сосудах.

В ходе исследования были изучены жировые бляшки, удаленные у более чем 300 пациентов, подвергшихся каротидной эндартерэктомии — операции по очистке закупоренных артерий в шее, которые снабжают кровью мозг. Анализ выявил микропластик, включая полиэтилен и поливинилхлорид (ПВХ), в более чем половине образцов бляшек. У пациентов с загрязненными пластиком бляшками вероятность инсульта, инфаркта или смерти в течение ближайших трех лет была почти в пять раз выше, чем у тех, у кого бляшки не были загрязнены пластиком.

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Хотя исследование не доказывает окончательно, что микропластик вызывает инфаркты и инсульты, ученые считают, что он может играть определенную роль. Предыдущие исследования на животных и человеческих клетках показали, что эти крошечные пластиковые частицы могут вызывать воспаление, которое, как известно, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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