Названы сроки самой сильной в марте магнитной бури

Ученые назвали время самой сильной магнитной бури в этом месяце. По прогнозам российских астрофизиков, она случится в ночь с субботы на воскресенье.

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Пик активности бури ожидается с трех часов ночи и до шести часов вечера. В это время эксперты советуют снизить физическую активность, избегать негативных эмоций, а метеозависимым людям держать при себе препараты, прописанные лечащим врачом.

Следующий геошторм средней интенсивности произойдет на следующей недели – 15 и 16 марта, а затем – 27 и 28 марта. По мнению экспертов, в эти дни возможны приступы мигрени, боль в суставах, спине и тяжесть в ногах.

В конце февраля на Солнце произошли мощные вспышки, которые привели к неожиданной магнитной буре. Прогнозы моделей не ожидали развития этого явления, поэтому магнитная буря не была интенсивной и вскоре завершилась.

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