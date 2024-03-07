С чем связана зависимость от гаджетов

Согласно исследованию профессора философии из Копенгагенского университета Джелле Брейнеберга, зависимость от телефонов может быть мотивирована стремлением человеческого мозга к быстрому получению новой информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience of Consciousness (NC).

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По мнению Брейнеберга, стремление к новизне имеет фундаментальное значение для функционирования человеческого мозга. Получить новую информацию быстро можно с помощью гаджетов. Специалист объяснил, что данные в интернете очень динамичны, в отличие от таковых в книгах.

Постоянное функционирование в условиях новизны, когда существует необходимость переключения внимания между задачами, не подходит человеческому мозгу, поскольку приводит к его перегруженности. При этом некоторые люди воспринимают такое времяпрепровождение как отдых, поскольку получать информацию более медленно, из других источников, становится сложно.

Брейнебер рассказал, что умственную нагрузку можно снизить, ограничив поступление различного контента и замедлив его обработку. При этом не стоит посещать различные сайты и другие интернет-платформы без необходимости — такие действия представляют собой отвлекающие факторы, не имеющие никакой результативности для труда и досуга.