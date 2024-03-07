Ученые выяснили, что симптомы COVID-19 отличаются у мужчин и женщин

Ученые из Частного университета в Княжестве Лихтенштейн обнаружили, что у мужчин, зараженных коронавирусом, сильнее повышается температура кожи, частота дыхания и сердечного ритма по сравнению с женщинами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

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В исследовании приняли участие 1163 человек, среди которых у 127 был положительный результат теста на COVID-19. Отмечается, что все участники носили на запястьях специальные медицинские устройства Ava, которые собирали данные о температуре тела, пульсе, ритме дыхания и других физиологических процессах. Исследователи использовали эту информацию для выявления различий в симптоматике COVID-19 у мужчин и женщин.

Оказалось, что у зараженных коронавирусом мужчин температура тела, частота дыхания и сердцебиения были выше, чем у женщин. Они также демонстрировали большее снижение вариабельности сердечного ритма — меньшую разницу во времени между каждым ударом сердца.

Частота ударов сердца колеблется, она не постоянна, так как сердечно-сосудистая система вынуждена непрерывно подстраиваться под потребности тела, поставляя кровь к его клеткам и органам. Снижение параметров вариабельности сигнализирует о чрезмерной усталости и отсутствии должного сердечного тонуса.

Ученые также отметили, что женщины чаще испытывают затрудненное дыхание и усталость после завершения острой фазы заболевания.