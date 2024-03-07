Исследователи решили использовать в вакцинах наночастицы

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый тип наночастиц, который может произвести прорыв в вакцинах. Эта наночастица MOF, может не только доставлять вакцины, но и действовать как адъювант, усиливая реакцию иммунной системы.

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Традиционные вакцины часто содержат фрагменты вирусных или бактериальных белков, иногда в сочетании с адъювантами, такими как соли алюминия, для усиления иммунного ответа. Эти адъюванты обычно вызывают общий иммунный ответ.

MOF используют другой подход. Они инкапсулируют компоненты вакцины, такие как шиповидный белок SARS-CoV-2, и доставляют их непосредственно к иммунным клеткам. Попадая внутрь, MOF разрушается, высвобождая вирусный белок и активируя толл-подобные рецепторы (TLR) на иммунных клетках. TLR играют важнейшую роль во врожденной иммунной системе — первой линии защиты организма.

Такая двойная атака — доставка антигена и активация TLR — приводит к гораздо более сильному иммунному ответу у мышей. По сравнению с вакцинацией только белком, мыши, вакцинированные белками, доставленными с помощью MOF, показали значительно более сильную иммунную активацию.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований для обеспечения безопасности и масштабируемости, данное исследование прокладывает путь к созданию нового поколения мощных и доступных вакцин.

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