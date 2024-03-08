Ученые впервые изучили влияние чтения вслух на понимание текста

Учёные из Университета Ватерлоо в Канаде под руководством доктора Брэйди Робертса изучили влияние вокализации текста — проговаривания вслух — на запоминание и понимание материала.

Учёные отмечают в работе для журнала Memory & Cognition (M&C), что положительный, или так называемый производственный эффект вокализации текста известен ещё с начала ХХ века, но только сейчас решили сравнить, влияет ли чтение вслух не только на запоминание, но и на итоговое понимание текста.

Исследователи провели серию экспериментов с участием нескольких сотен человек и пришли к выводу, что чтение вслух никак не влияет на понимание материала, но способствует лучшему запоминанию.