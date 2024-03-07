Организм не принимает: стало известно, какая еда медленно убивает людей
Ученые выяснили, какие продукты питания имеют негативное влияние на здоровье человека. Об этом сообщает журнал The BMJ.
По данным исследований, опасность представляет потребление ультрапереработанной пищи из-за негативного эффекта на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и мозг.
«Нет оснований полагать, что люди могут полностью адаптироваться к этим продуктам. Организм может реагировать на них как на бесполезные или вредные, поэтому его системы могут ухудшиться или повредиться, в зависимости от их уязвимости и количества потребляемой ультрапереработанной пищи», — следует из материала.
В эксперименте приняли участие почти 10 миллионов американцев. Ученые пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты связаны с повышением смертности, ростом заболеваемости раком, а также сердечно-сосудистыми, психическими, желудочно-кишечными болезнями.
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Согласно исследованию, одними из самых опасных продуктов являются колбасные изделия, включающие Е-добавки и специфические растительные и животные белки. Кроме того, опасность представляют полуфабрикаты — бульонные кубики и готовые блюда быстрого приготовления.