Ученые выяснили, какие продукты питания имеют негативное влияние на здоровье человека. Об этом сообщает журнал The BMJ.

По данным исследований, опасность представляет потребление ультрапереработанной пищи из-за негативного эффекта на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и мозг.

«Нет оснований полагать, что люди могут полностью адаптироваться к этим продуктам. Организм может реагировать на них как на бесполезные или вредные, поэтому его системы могут ухудшиться или повредиться, в зависимости от их уязвимости и количества потребляемой ультрапереработанной пищи», — следует из материала.

В эксперименте приняли участие почти 10 миллионов американцев. Ученые пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты связаны с повышением смертности, ростом заболеваемости раком, а также сердечно-сосудистыми, психическими, желудочно-кишечными болезнями.

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Согласно исследованию, одними из самых опасных продуктов являются колбасные изделия, включающие Е-добавки и специфические растительные и животные белки. Кроме того, опасность представляют полуфабрикаты — бульонные кубики и готовые блюда быстрого приготовления.