Ученые из Новосибирска разработали новый метод удаления раковой опухоли

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали новый метод разрушения опухолевых тканей с использованием высокочастотного электромагнитного излучения. По информации ТАСС, предоставленной пресс-службой университета, этот подход отличается отсутствием кровотечения, быстрым заживлением и отсутствием вредного воздействия на окружающие ткани.

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Проведенные пилотные эксперименты на биоптате мышечных тканей крупного рогатого скота и свином кожном покрове показали положительные результаты. Доклинические испытания, проведенные аспирантом кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ Дмитрием Кулешовым на базе ЦКП "SPF-виварий" Института цитологии и генетики СО РАН, подтвердили эффективность метода без негативного воздействия на окружающие ткани.

Разработчики метода работают в лаборатории медицинской электроники на кафедре электронных приборов НГТУ НЭТИ. Отличительной особенностью этого метода является отсутствие протекания тока через организм человека, а также отсутствие использования вредной сверхвысокочастотной (СВЧ) энергии, что делает процедуру безопасной для пациента.

Этот метод деструкции может быть применен как для обработки мягких тканей организма, так и для обработки костных и хрящевых тканей. Разработчиками была создана и протестирована высокочастотная электромагнитная система для проведения экспериментальных исследований.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ученые из Новосибирска воссоздали фрагменты ДНК для лечения СМА.