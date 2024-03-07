Пандемия COVID-19 привела к вымиранию вируса гриппа

Ученые заявили об исчезновении распространенного типа вируса гриппа, который ранее ежегодно поражал людей. Его ни разу не выявляли с 2020 года.

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Вирус был частью генеалогического древа гриппа В, известной как линия Ямагата. Ученые предположили, что к его вымиранию привели строгие меры предосторожности при пандемии коронавируса, такие как социальное дистанцирование и ношение масок. Тогда заболеваемость гриппом оказалась на исторически низком уровне, а некоторые группы вирусов полностью прекратили свое существование.

Эксперты предложили исключить этот тип при подготовке будущих вакцин, поскольку он перестал циркулировать в популяции четыре-пять лет назад.

Известно, что вирус В/Ямагата был менее заразен, чем другие основные штаммы гриппа. Кроме того, он не так энергично эволюционировал. Эти факторы, вероятно, способствовали его значительному подавлению и, в конечном итоге, полному исчезновению.

Ученые впервые заявили об исчезновении данного вируса в 2021 году. Но отметили, что одного сезона слишком мало, чтобы делать выводы – бывали случаи, когда грипп практически не проявлял себя в один год, но начинал активно распространяться в другой. Новый анализ, проведенный в 2024 году, также не выявил признаков В/Ямагата, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что ученые открыли особые антитела. Они воздействуют на «темную сторону» вируса гриппа.