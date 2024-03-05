Употребление сладких напитков на 20% повышает риск развития аритмии

Китайские и шведские медики выяснили, что употребление более двух литров сладких и подслащенных напитков в неделю на 20% повышает риск развития мерцательной аритмии. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

© pxhere

"Проведенные нами расчеты показали, что добровольцы, употреблявшие за неделю более двух литров сладких напитков с натуральным сахаром или подсластителями, в среднем на 20% чаще страдали от мерцательной аритмии, чем не пьющие их участники наблюдений. Этот риск был выше нормы в 3,5 раза для людей, генетически предрасположенных к развитию данной болезни", - пишут исследователи.

Группа китайских и шведских медиков под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Вана Нинцзяня сделала соответствующий вывод при анализе данных, которые были собраны в рамках в рамках геномного банка UK BioBank. В его создании приняло участие свыше 200 тыс. добровольцев из числа жителей Британии, сдавших образцы своей ДНК и согласившихся пройти всесторонний медосмотр и ответить на вопросы исследователей.

За 10 лет работы этого проекта его организаторы зафиксировали свыше 9,3 тыс. случаев развития мерцательной аритмии у участников UK BioBank. Это позволило ученым всесторонне изучить то, как употребление сладкой газировки с сахаром и ее бескалорийных аналогов на базе искусственных подсластителей влияло на вероятность появления нарушений в сердечном ритме.

Проведенный исследователями анализ показал, что употребление и сахаросодержащих напитков, и их аналогов на базе бескалорийных подсластителей, ассоциировалось с существенным увеличением риска развития мерцательной аритмии. В частности, употребление более двух литров подобных напитков в неделю ассоциировалось с 20% ростом вероятности появления сбоев в работе сердца, причем, этот риск был выше для заменителей сахара, чем для природного подсластителя.

Последующие расчеты ученых показали, что риск был на порядок выше для носителей генов, способствующих развитию аритмии, однако при этом употребление сладких напитков повышало вероятность появления этой болезни и у тех людей, которые были менее всего расположены к развитию данной болезни. Это говорит о том, что употребление сладких напитков и сопутствующие им изменения в работе организма сами по себе способствуют развитию аритмии, что нужно учитывать лечащим врачам, отметили ученые.

Об аритмии

По статистике ВОЗ, аритмия сегодня входит в число самых распространенных форм нарушенного сердечного ритма. Число ее носителей повышается примерно на 8-9% каждое десятилетие. В 2010 году, по данным ВОЗ, оно достигло 33 миллионов человек. Примерно каждый десятый человек, страдающий от гипертонии, становится жертвой желудочковой аритмии в последующие годы своей жизни.