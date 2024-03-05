Что происходит в организме при употреблении черноплодной рябины

Китайские учёные изучили функциональные компоненты черноплодной рябины и их влияние на здоровье. Результаты их исследования опубликованы в журнале Food Science and Human Wellness.

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Черноплодная рябина содержит множество биологически активных растительных соединений, так называемых полифенолов. Плоды растения оказывают хороший профилактический и поддерживающий эффект при лечении гиперлипидемии (аномально повышенный уровень липидов и/или липопротеинов в крови человека), высокого кровяного давления, диабета и воспалений, сообщают авторы.

Эксперты пояснили, что содержащиеся в черноплодной рябине полифенолы снижают уровень липидов в крови и противодействуют ожирению, в частности, вмешиваясь в жировой обмен и препятствуя всасыванию жиров. Кроме того, исследования на мышах показали эффект против неалкогольной жировой болезни печени.

Несмотря на огромное количество преимуществ для здоровья, следует соблюдать меру при употреблении черноплодной рябины. Она богата танинами, которые могут привести к диарее.