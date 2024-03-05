Нейробиологи открыли, что происходит в мозге при вдохновении и как вызвать это состояние

Новое исследование, проведенное в Университете Дрекселя (США), впервые показало, как мозг переходит в состояние творческого потока. Исследование опубликовано в журнале Neuropsychologia.

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Результаты показывают, что для состояния творческого потока необходимо два ключевых фактора: обширный опыт, который приводит к формированию сети нейронов мозга, специализирующихся на создании определенного типа идей, плюс «отпускание», чтобы позволить этой сети работать практически без сознательного контроля.

Состояние творческого потока впервые изучил психолог Михай Чиксентмихайи. Он определил это как «состояние, в котором люди настолько вовлечены в деятельность, что все остальное, кажется, не имеет значения; этот опыт настолько приятен, что люди будут продолжать заниматься этим даже ценой больших затрат, просто ради самого процесса».

В течение многих лет интенсивной практики мозг развивает специализированную сеть нейронов, автоматически производящую определенный тип идей, в данном случае музыкальных, с небольшими сознательными усилиями. В этом случае, сеть исполнительного управления мозга ослабляет свой контроль, чтобы музыкант мог «отпустить себя» и играть на «автопилоте».

Ученые записали электроэнцефалограммы высокой плотности 32 джазовых гитаристов, некоторые из которых были очень опытными, а другие — новичками. После эксперты по джазовой музыке оценили качество игры, а самих музыкантов спросили об их ощущениях.

Гитаристы с большим опытом переживали поток чаще и интенсивнее, чем новички. Однако опыт — не единственный фактор, способствующий творческому потоку. ЭЭГ показала, что состояние творческого потока связано с повышенной активностью в слуховых и сенсорных областях левого полушария, которые отвечают за слух и воспроизведение музыки. Оно также было связано со снижением активности в верхней лобной извилине мозга — области контроля.