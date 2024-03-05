Мужчина получил 217 прививок от COVID-19. Что стало с его иммунной системой?

Медик и ученые проверили, как гипервакцинация от коронавируса повлияла на иммунную систему мужчины, получившего более 200 прививок (документально подтверждены «всего» 134). О результатах обследования сообщает Университет имени Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге (Германия).

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«Мы узнали о его случае из газетных статей. Затем мы связались с ним и пригласили пройти различные тесты. Он был очень заинтересован в этом», — говорит приват-доцент доктор Килиан Шобер из Института микробиологии — клинической микробиологии, иммунологии и гигиены.

У ученых была гипотеза, что подобное злоупотребление прививками может не поддержать, а наоборот, понизить сопротивление организма.

Дело в том, что прививки обычно содержат элементы вируса-возбудителя или его ослабленную форму, на которые клетки человека должны выработать иммунный ответ. Это «обучает» наш организм защищаться, чтобы он был способен быстро распознать настоящего возбудителя болезни и вовремя начать борьбу с ним. Но у людей, которые заражены ВИЧ, гепатитом В или другими инфекциями, которые имеют регулярные обострения, определенные типы иммунных клеток, известные как Т-клетки, со временем «утомляются» — и защита ослабевает.

Чтобы понять, так ли это у гипервакцинированного участника исследований, авторы исследования изучили его анализы крови за несколько лет.

«За последние годы этот человек сдавал различные анализы крови. Он дал нам свое разрешение оценить их результаты. В некоторых случаях образцы были заморожены, и мы смогли их исследовать самостоятельно. Мы также смогли сами взять образцы крови, когда во время исследования мужчине по его собственному настоянию была проведена еще одна вакцинация. Мы смогли использовать эти образцы, чтобы точно определить, как иммунная система реагирует на вакцинацию», — уточнил Шобер.

И выяснилось, что у добровольца множество «настроенных» на противодействие коронавирусу эффекторных Т-клеток (в эту категорию входят два типа клеток: Т-хелперы, которые должны распознать заражение и активировать иммунный ответ, и Т-киллеры, которые непосредственно уничтожают зараженные клетки). Более того, эффекторных Т-клеток было даже больше, чем у контрольной группы людей, получивших обычные для Германии три прививки. Какой-либо усталости у этих эффекторных клеток не отмечалось, они были столь же эффективны, как и у контрольной группы.

Не было снижения и по другому типу — Т-клетками памяти, которые хранят информацию о всех предыдущих заражениях организма и способствуют тому, чтобы при повторной встрече с вирусом или инфекцией иммунитет реагировал еще быстрее. Их было так же много, как и у людей с обычным числом прививок.

При этом даже 217-я вакцинация — та самая, которую по настоянию мужчины провели во время обследования — дала нужный эффект: после нее значительно увеличилось количество антител против SARS-CoV-2.

«В целом мы не обнаружили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот», — отмечает Катарина Кохер, один из ведущих авторов исследования.

Дальнейшие тесты показали, что эффективность иммунной системы против других патогенов не изменилась. Таким образом, похоже, что гипервакцинация не повредила иммунную систему как таковую.

«Участник нашего исследования был вакцинирован в общей сложности восемью различными вакцинами, включая различные доступные мРНК-вакцины. То, что, несмотря на эту необычную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, указывает на то, что препараты имеют хорошую степень переносимости», — добавляет доктор Шобер.

При этом ученые подчеркивают, что данный случай уникален, и каких-то общих выводов или рекомендаций на его основе делать нельзя. Тем более, что исследования доказывают эффективность обычной схемы вакцинации.