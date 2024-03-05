В РФ назвали наиболее эффективную стратегию для борьбы со стрессом

Российские психологи и нейрофизиологи обнаружили, что человек значительно лучше справляется со стрессом при "заражении" чужими эмоциями в том случае, если он ставит себя на место другого человека и переоценивает свои эмоции, а не пытается подавить эти неприятные ощущения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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"Исследователи оценили при помощи ЭЭГ эффективность двух стратегий работы с эмоциями - переоценки и подавления. Оказалось, что переоценка помогает уменьшить негативные эмоции, а подавление эмоций - нет. При этом успешнее всего с переоценкой эмоций справлялись участники, склонные к заражению чужими эмоциями", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ (Москва) Владимира Косоногова при наблюдениях за тем, как мозг добровольцев реагирует на неприятные эмоции. Эти ощущения ученые вызывали у добровольцев путем просмотра подборки из 36-минутных видеороликов с нейтральным или вызывающим негативные эмоции содержимым.

Перед каждым видео испытуемые получали одну из трех инструкций - просто просмотреть видео, подавить любые видимые проявления эмоций или же попытаться поставить себя на место участников ролика и понять, почему видео могло бы не вызывать неприятные эмоции. В это время ученые наблюдали за изменениями в активности мозга добровольцев при помощи систем ЭЭГ и отслеживали то, насколько сильно напрягались участники наблюдений при работе с эмоциями.

Сравнение замеров ЭЭГ, а также результатов опросов, проведенных после завершения опытов, показало, что добровольцы активно пытались управлять своими эмоциями, что отражалось в схожем характере изменений в работе их нервной системы. При этом ученые обнаружили, что стратегия подавления эмоций в целом была малоэффективной - она почти не снижала уровень стресса, который испытывали добровольцы после просмотра видео с неприятным содержимым.

При этом стратегия переоценки эмоций действительно помогала добровольцам избавиться от неприятных ощущений, что в особенности было характерно для тех участников эксперимента, которые были наиболее сильно склонны к "заражению" чужими эмоциями. В ближайшее время ученые планируют более детально изучить различия в работе мозга при использовании этих двух стратегий при помощи систем магнитной энцефалографии, что позволит нейрофизиологам и психологам понять, какие области нервной системы отвечают за реакцию на гнев и другие негативные эмоции.