Ученые разработали онлайн-тест для самодиагностики снижения слуха

Исследователи из Eargym - компании, специализирующейся на разработке приложений для здоровья слуха, создали 30-секундный онлайн-тест для самодиагностики тугоухости. Он предполагает прослушивание звуков разной частоты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Отмечается, что тест включает в себя 30-секундное прослушивание звукового сигнала в приложении Eargym на разных частотах. Если пользователь перестает улавливать звуки - ему нужно нажать на паузу. Частота звука, которую слышат пользователи (измеряется в герцах - Гц), используется для оценки "слухового возраста" пользователя. Наличие разрыва между "слуховым возрастом" и паспортным свидетельствует о проблемах со слухом.

Дело в том, что острота слуха естественным образом снижается с возрастом. В возрасте 40 лет человек может слышать звуки с частотой до 11500 Гц, а после 60 лет - только до 8000 Гц. Неспособность слышать высокочастотные звуковые сигналы в молодом возрасте может быть признаком стойкого снижения слуха, вызванного постоянным воздействием громких звуков, различными ушными инфекциями или повреждениями барабанной перепонки.