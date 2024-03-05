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Российские ученые выяснили, как брекеты и элайнеры влияют на мозг

Влияние элайнеров и брекетов на активность головного мозга значительно различается. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского.

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— Выравнивание зубов и исправление прикуса не только делают нашу улыбку красивой, они изменяют структуру активности коры головного мозга. Эти изменения происходят за счет мощного воздействия брекетов и элайнеров на сенсоры и костные структуры лица и ротовой полости, — пояснила заведующая кафедрой биофизики и цифровых технологий СГМУ Анастасия Руннова.

Специалисты изучили изменение активности мозга до и после начала выравнивания зубов у пациентов без выраженных болевых синдромов. Ученые установили, что при использовании брекетов изменения количества паттернов наблюдается в областях высоких частот, а легкая коррекция на основе элайнеров приводит к существенному снижению количества паттернов в этих диапазонах, передает журнал The European Physical Journal Special Topics.

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