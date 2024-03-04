Перечислены 10 фактов о смерти

Современным учёным удалось приблизиться к пониманию смерти с биологической и физической точки зрения. Например, выяснилось, что сознание у человека сохраняется ещё какое-то время после ухода из жизни.

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Человек и после смерти некоторое время находится в сознании. Доктор Сэм Парниа из отдела реанимации в медицинском центре Лэнгона при Нью-Йоркском университете выяснил, что сознание человека сохраняется ещё примерно 20 секунд после смерти. Доказывают это и эксперименты на лабораторных крысах.

Зомби действительно существуют. Не так давно специалисты из Йельской школы медицины решили «воскресить» мозги свиных туш с близлежащей бойни. У них получилось: некоторые клетки мозга даже функционировали в течение 36 часов. Кроме того, начала работать иммунная система.

Для некоторых частей тела смерть — это не конец. Гены могут жить даже после смерти. Специалисты обнаружили, что гены мёртвых мышей и рыбок-данио после их смерти активизировались, иногда — даже на период до четырёх суток. Касалось этот генов иммунитета, стресса, развития.

Энергия остаётся даже после смерти. Первый закон термодинамики гласит, что питающая жизнь энергия сохраняется и не может быть уничтожена. Она просто перерождается.

Клиническая смерть может быть только очень сильным видением. В ходе исследования, опубликованного в журнале Neurology, учёные предположили, что клиническая смерть — пограничное между бодрствованием и сном состояние. Пока у учёных есть лишь обрывочные данные об этом явлении.

Britannica

Мертвецов оплакивают даже животные. Известно, что это характерно для слонов, дельфинов, шимпанзе.

Захоронение покойников. Считается, что впервые до этого додумался гомо наледи (Homo naledi).

Живой труп. В таком состоянии находятся люди с синдромом Котара. Им кажется, что они давно мертвы, что им не хватает каких-то частей тела или что они потеряли душу.

Ногти и волосы после смерти не растут. Ногти у трупа кажутся длиннее, потому что кожа у него высыхает, отрывается от ногтей, стягивается вокруг лица.

Почему люди умирают? Самый простой ответ на этот вопрос заключается в том, что в определённый момент природа сама от нас избавляется.