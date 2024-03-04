В РФ разработали первый в мире аортальный клапан из донорского перикарда

В Сеченовском университете разработан первый в мире биологический клапан, основой которого является гомологичный (донорский) перикард. Работа выполнена в рамках Инновационной научной школы под руководством директора Клиники сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Романа Комарова. Об этом "Российской газете" сообщили в Сеченовском университете.

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Разработка уникальна во всем: начиная с обработки и формы створок клапана и заканчивая его каркасом и раствором для хранения. Благодаря специальному методу обработки и раствору для хранения составные элементы клапана не кальцинируются - это одна из самых частых проблем при имплантации биологических протезов.

"Все это вместе с максимально физиологичной конструкцией клапана позволяет предположить, что срок его службы будет на 40% больше, чем у протезов аортального клапана, представленных на рынке в настоящий момент. Для пациентов это означает, что такой клапан будет с высокой долей вероятности установлен пожизненно, без последующей замены", - пояснили авторы разработки.

"Гомологичный перикард является абсолютно новым и мало исследованным материалом, однако особенности его строения позволяют нам говорить о широком диапазоне его применения при надлежащей обработке", - рассказал "РГ" ассистент кафедры сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета Максим Ткачев.

По его словам, имплантировать такой клапан возможно пациентам с широким спектром сердечно-сосудистых заболеваний: при врожденных пороках сердца, стенозе, недостаточности и даже инфекционном эндокардите. Последнее возможно, поскольку створки клапана проходят специальную обработку и потенциально устойчивы к инфекционным возбудителям.

Один из самых важных этапов изготовления инновационного клапана - это децеллюляризация перикарда, то есть специальная очистка листка перикарда от "лишних" тканей и антигенов, которые являются уникальными для каждого человека. После процесса очистки в распоряжении технологов остается только "нейтральная" соединительная ткань. В дальнейшем специалисты проводят ее лазерной разметку и крепят на титановый каркас и используют клапан для имплантации больному.

Сейчас для проведения таких сердечно-сосудистых вмешательств используют клапаны из аутоперикарда (собственного перикарда пациента) и клапаны из ксеноперикарда (животного происхождения). Первые считаются более качественными, но возможность получить их существует далеко не всегда и связана с дополнительными рисками для пациента.

"Лабораторная обработка множеством растворов, тщательная очистка с использованием оптики, лазерная разметка и выкраивание, фиксация на каркасе - все это позволяет добиться клапанов подобного качества, как из аутоперикарда. Однако, новый клапан обладает большей стандартизацией, то есть на его имплантацию будет затрачено значительно меньше времени", - рассказал "РГ" профессор Комаров.

В ближайшее время первые опытные образцы клапанов будут имплантированы лабораторным животным. Если доклинические исследования пройдут успешно, начнется клиническая апробация инновационных клапанов. Как говорят разработчики, новые протезы предполагается имплантировать пациентам среднего возраста.