В РФ разработали первый в мире аортальный клапан из донорского перикарда
В Сеченовском университете разработан первый в мире биологический клапан, основой которого является гомологичный (донорский) перикард. Работа выполнена в рамках Инновационной научной школы под руководством директора Клиники сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Романа Комарова. Об этом "Российской газете" сообщили в Сеченовском университете.
Разработка уникальна во всем: начиная с обработки и формы створок клапана и заканчивая его каркасом и раствором для хранения. Благодаря специальному методу обработки и раствору для хранения составные элементы клапана не кальцинируются - это одна из самых частых проблем при имплантации биологических протезов.
"Все это вместе с максимально физиологичной конструкцией клапана позволяет предположить, что срок его службы будет на 40% больше, чем у протезов аортального клапана, представленных на рынке в настоящий момент. Для пациентов это означает, что такой клапан будет с высокой долей вероятности установлен пожизненно, без последующей замены", - пояснили авторы разработки.
"Гомологичный перикард является абсолютно новым и мало исследованным материалом, однако особенности его строения позволяют нам говорить о широком диапазоне его применения при надлежащей обработке", - рассказал "РГ" ассистент кафедры сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета Максим Ткачев.
По его словам, имплантировать такой клапан возможно пациентам с широким спектром сердечно-сосудистых заболеваний: при врожденных пороках сердца, стенозе, недостаточности и даже инфекционном эндокардите. Последнее возможно, поскольку створки клапана проходят специальную обработку и потенциально устойчивы к инфекционным возбудителям.
Один из самых важных этапов изготовления инновационного клапана - это децеллюляризация перикарда, то есть специальная очистка листка перикарда от "лишних" тканей и антигенов, которые являются уникальными для каждого человека. После процесса очистки в распоряжении технологов остается только "нейтральная" соединительная ткань. В дальнейшем специалисты проводят ее лазерной разметку и крепят на титановый каркас и используют клапан для имплантации больному.
Сейчас для проведения таких сердечно-сосудистых вмешательств используют клапаны из аутоперикарда (собственного перикарда пациента) и клапаны из ксеноперикарда (животного происхождения). Первые считаются более качественными, но возможность получить их существует далеко не всегда и связана с дополнительными рисками для пациента.
"Лабораторная обработка множеством растворов, тщательная очистка с использованием оптики, лазерная разметка и выкраивание, фиксация на каркасе - все это позволяет добиться клапанов подобного качества, как из аутоперикарда. Однако, новый клапан обладает большей стандартизацией, то есть на его имплантацию будет затрачено значительно меньше времени", - рассказал "РГ" профессор Комаров.
В ближайшее время первые опытные образцы клапанов будут имплантированы лабораторным животным. Если доклинические исследования пройдут успешно, начнется клиническая апробация инновационных клапанов. Как говорят разработчики, новые протезы предполагается имплантировать пациентам среднего возраста.
Работа выполнена в рамках национального проекта "Наука и университеты", программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" и стратегического проекта "Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании".