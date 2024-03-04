Что влияет на подвижность сперматозоидов

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что в микробиоме спермы такие бактерии, как Lactobacillus iners, влияют на подвижность сперматозоидов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В ходе лабораторных исследований образцов спермы ученые выяснили, что бактерия под названием Lactobacillus iners оказывать прямое негативное влияние на мужскую фертильность. Исследователи обнаружили, что у мужчин с большим с повышенным количеством этих бактерий в микробиоме спермы чаще возникают проблемы с подвижностью сперматозоидов.

Подвижность сперматозоидов — это один из важных показателей фертильности, поскольку он указывает на способность половых клеток достигать цели — яйцеклетки, для ее оплодотворения. Предыдущие исследования показали, что Lactobacillus могут вырабатывать L-молочную кислоту, потенциально создавая локальную провоспалительную среду, которая может отрицательно влиять на подвижность сперматозоидов.

Ученые также обнаружили, что у мужчин со сниженной концентрацией сперматозоидов в семенной жидкости чаще повышено число микробов, называемых Pseudomonas fluorescens и Pseudomonas stutzeri. Они относятся к группе Pseudomonas. Тем не менее, отмечается, что не все представители одной и той же близкородственной группы могут влиять на фертильность одинаково.