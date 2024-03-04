Science: при инфекциях мочевыводящих путей в мочевом пузыре образуются нервы

Люди, страдающие от рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей (ИМП), иногда испытывают боль или частые позывы к мочеиспусканию даже после излечения от инфекции. Авторы статьи в журнале «Science Immunology» выяснили, что это связано с ростом новых нервов в мочевом пузыре из-за сбоя иммунной системы.

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Ученые проанализировали образцы тканей, взятые у трех здоровых женщин и у восьми женщин с рецидивирующими ИМП. Пациентки в первой группе сообщили о симптомах ИМП во время исследования, но в моче не было бактерий, что предполагает, что у них не было активных инфекций.

Ткани больных женщин содержали гораздо большее количество нервов. Дальнейшее исследование показало, что у женщин с рецидивирующими ИМП в моче содержится больше белка, называемого веществом P, которое способствует формированию нервов.

Чтобы проверить, связаны ли эти различия с рецидивами ИМП, ученые еженедельно заражали мышей микробами, вызывающими ИМП. Через три недели у них возникли характерные для ИМП симптомы, а анализ их тканей подтвердил наличие большего количества нервных клеток в мочевом пузыре по сравнению с нормой. Существует большая вероятность того, что нервные клетки в мочевом пузыре позволяют передавать боль или ощущение давления от мочевого пузыря в мозг, считают ученые.

Как оказалось, тучные клетки иммунной системы продуцировали вещество NGF, которое помогает выращивать новые нервы. Тогда ученые заблокировали его производство у мышей, и это предотвратило рост нервов и смягчило симптомы.