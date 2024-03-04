Раскрыто неожиданное влияние оргазмов на мозг

Врач Леонид Доронин заявил, что недавние исследования раскрыли, как оргазмы положительно влияют на работу мозга. О неожиданном полезном свойстве сексуальной разрядки он рассказал в своем Telegram-канале.

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Доронин со ссылкой на последние исследования, проведенные специалистами Техасского университета в Остине, сообщил, что оргазмы оказывают сильное положительное влияние на разные области мозга. Это их полезное свойство, по словам врача, ученые обнаружили, изучая мозговую активность во время и после оргазма у желтобрюхих полевок — редких млекопитающих, способных поддерживать долгосрочные моногамные отношения.

У мышей наблюдалась взрывная мозговая активность во время и после сексуальной разрядки в участках мозга, ответственных за спаривание, а также за формирование и поддерживание долгосрочной связи между партнерами.