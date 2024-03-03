Спорт и диета не помогут: хирург развеял мифы об ожирении

Принято считать, что ожирение — это всего лишь последствие лени, переедания или отсутствия подвижности. Но, как правило, это не всегда так. Это мультифакторное заболевание часто можно наблюдать у людей, ведущих активный образ жизни, и бывших спортсменов.

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4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В преддверии его бариатрический хирург и кандидат медицинских наук Елена Шмидт рассказала WomanHit о самых популярных и вместе с тем вредных мифах об этом заболевании.

Миф первый: существует «здоровое» ожирение Считается, что якобы избыточное отложение жира не оказывает вредного воздействия на организм. Однако это не так. Диагноз ожирение ставится при индексе массы тела (ИМТ) выше 30. Рассчитать ИМТ можно в онлайн-калькуляторе или самостоятельно, разделив вес в килограммах на свой рост в метрах.

Елена:

«Важно понимать, что ожирение любой степени — это опасное хроническое рецидивирующее заболевание, которое может привести к развитию сопутствующих болезней: сахарному диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям опорно-двигательной системы, некоторым видам онкологических заболеваний, апноэ сна и бесплодию».

Миф второй: для лечения ожирения достаточно физических нагрузок и диеты Наш эксперт утверждает, что это не всегда верно. С помощью физических нагрузок и диеты легко снизить вес, но очень сложно удержать достигнутый результат.

«При ожирении у человека уже сформированы поведенческие и пищевые привычки, а также есть нарушение метаболизма и обмена веществ. Из-за чего стандартные схемы похудения не дают таких результатов, как у людей с лишним весом или с весом в пределах нормы», — рассказывает хирург.

По данным исследований, 80—90% людей с этим заболеванием, которые худеют только с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес. Елена Шмидт:

«Самолечение при ожирении опасно. Ключевым аспектом в лечении является время: чем раньше человек обратиться за медицинской помощью, тем выше будет эффективность лечения и ниже риск осложнений».

Миф третий: ожирение — это добровольный выбор, а не настоящая болезнь Многие ошибочно считают, что ожирение — это лишь эстетическая проблема, которую легко разрешить с помощью «силы воли». К сожалению, в реальности одного желания сбросить вес недостаточно: это в первую очередь заболевание, которое необходимо лечить. Наш эксперт:

«Этим занимается мультидисциплинарная команда, состоящая из эндокринологов, бариатрических хирургов, терапевтов и психологов. В лечение входит как бариатрическая операция, так и изменение и формирование новых пищевых привычек».