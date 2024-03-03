«Супермагниты»: ученые назвали группу крови наиболее привлекательных людей

Команда ученых в рамках своего исследования пришла к выводу, что большое влияние на внешность человека, его привлекательность и характер оказывает конкретная группа крови. Данные научной работы были опубликованы в издании PlanetToday.

Из исследования стало известно, что обладатели первой группы крови являются «супермагнитами», которые привлекают внимание окружающих. Кроме того, они пользуются повышенным вниманием со стороны противоположного пола.