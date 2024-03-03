«Супермагниты»: ученые назвали группу крови наиболее привлекательных людей
Команда ученых в рамках своего исследования пришла к выводу, что большое влияние на внешность человека, его привлекательность и характер оказывает конкретная группа крови. Данные научной работы были опубликованы в издании PlanetToday.
Из исследования стало известно, что обладатели первой группы крови являются «супермагнитами», которые привлекают внимание окружающих. Кроме того, они пользуются повышенным вниманием со стороны противоположного пола.
Люди со второй группой крови чаще всего очень харизматичны и продуктивны, что особенно оценивают друзья и коллеги. Третья группа крови объединяет черты первой и второй, а четвертая — добавляет характеру человека больше романтики и легкости, следует из материала.