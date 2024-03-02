Почему беременные страдают от токсикоза на ранних сроках

Тошнота и рвота на ранних стадиях беременности являются распространенными проявлениями и получили название "утренняя тошнота". Но почему в народе эти симптомы приобщают именно к этому времени суток, расскажет "Рамблер".

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Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в Международном журнале репродукции, контрацепции, акушерства и гинекологии, хотя тошнота и рвота, связанные с беременностью, могут возникать в любое время суток, они чаще всего усиливаются после пробуждения. Почему так происходит точно неизвестно, однако ученые считают, что гормональные изменения в начале беременности могут способствовать утренней тошноте.

В первом триместре уровень репродуктивных гормонов резко повышается. Один из таких гормонов, известный как хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), предположительно может играть роль в появлении тошноты. ХГЧ производится в больших количествах в ранние стадии беременности, и именно в этот период женщины чаще всего сталкиваются с утренней тошнотой, хотя механизм этого процесса еще не до конца понятен.

Некоторые исследователи полагают, что ХГЧ может стимулировать выделение жидкости в пищеварительном тракте, что вызывает тошноту. Кроме того, этот гормон также связан с увеличением уровня тироксинов — гормонов щитовидной железы, которые регулируют пищеварение и контролируют скорость пищеварения.

Кроме ХГЧ, гормоны эстроген и прогестерон также могут усиливать симптомы тошноты при беременности. Они оказывают расслабляющее действие на мышцы желудка и кишечника, что приводит к замедлению пищеварения и задержке пищи в желудке. Этот фактор также может способствовать утренней тошноте.

Помимо гормональных изменений, генетика также может оказывать влияние на то, насколько сильно проявляются симптомы беременности. Также гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови, может усугубить утреннюю тошноту, особенно утром, когда уровень сахара в крови обычно самый низкий. Беременность увеличивает энергозатраты, что может привести к еще большему падению уровня сахара в крови, вызывая тошноту.