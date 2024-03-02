Стало известно, насколько снижается IQ после ковида

«Мы ожидали, что когнитивные нарушения будут у людей, которые тяжело перенесли болезнь и находились в реанимации. Но мы сильно удивились, увидев вообще какую-либо разницу в тестах между людьми, у которых были кратковременные симптомы, и теми, кто вообще не болел ковидом», — рассказал в интервью Washington Post один из авторов исследования Адам Хэмпшир.