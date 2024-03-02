Стало известно, насколько снижается IQ после ковида
К такому выводу пришли специалисты Королевского колледжа Лондона. В рамках своего исследования они проанализировали когнитивные показатели 800 000 человек. Даже лёгкая форма болезни имела долговременные последствия: коэффициент IQ у переболевших упал на 3 балла. У пациентов, у которых симптомы длились 12 недель и более, теряли по этому показателю 6 баллов. Это куда больше, чем ожидали учёные.
«Мы ожидали, что когнитивные нарушения будут у людей, которые тяжело перенесли болезнь и находились в реанимации. Но мы сильно удивились, увидев вообще какую-либо разницу в тестах между людьми, у которых были кратковременные симптомы, и теми, кто вообще не болел ковидом», — рассказал в интервью Washington Post один из авторов исследования Адам Хэмпшир.
У тяжело переболевших ковидом снижение когнитивных способностей было самым сильным. Коэффициент IQ у них снизился примерно на 9 баллов по сравнению с теми, кто совсем не болел.
Интересно, что у дважды привившихся до болезни уровень IQ после заражения снизился меньше, чем у переболевших, но невакцинированных.
«Хотя когнитивные нарушения после COVID-19 в среднем невелики, у довольно большого числа людей они оказались серьёзными. Вероятно, это скажется на их работе и жизни. В этом контексте масштабы пандемии и общее число пострадавших вызывают особую тревогу», — отметил Максим Таке, клинический психиатр Оксфордского университета.