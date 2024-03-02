Как обезопасить себя от микропластика в воде? Учёные нашли способ

Учёные и врачи со всех уголков мира пугают людей тем, что пластик повсюду и от него никак не скрыться. Он попадает в организм человека и вызывает страшные изменения и различные заболевания. Однако оказалось, появился способ обезопасить хотя бы воду, и придумали его китайские исследователи.

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Что такое микропластик?

Под микропластиком понимают крошечные частички обычного пластика, который попадает в окружающую среду из-за косметики, одежды, разного рода производства и так далее. Этот пластик не только оказывается в воде и почве, но и в организме человека. И уже там он может приводить к воспалениям и другим неприятным последствиям.

Как убрать микропластик из воды

Китайские учёные из медицинского университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета опытным путём узнали, что микропластик (полистирол, полиэтилен и полипропилен размером от 0,1 до 150 микрометров) можно убрать из воды, если её прокипятить.