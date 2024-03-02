Как обезопасить себя от микропластика в воде? Учёные нашли способ
Учёные и врачи со всех уголков мира пугают людей тем, что пластик повсюду и от него никак не скрыться. Он попадает в организм человека и вызывает страшные изменения и различные заболевания. Однако оказалось, появился способ обезопасить хотя бы воду, и придумали его китайские исследователи.
Что такое микропластик?
Под микропластиком понимают крошечные частички обычного пластика, который попадает в окружающую среду из-за косметики, одежды, разного рода производства и так далее. Этот пластик не только оказывается в воде и почве, но и в организме человека. И уже там он может приводить к воспалениям и другим неприятным последствиям.
Как убрать микропластик из воды
Китайские учёные из медицинского университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета опытным путём узнали, что микропластик (полистирол, полиэтилен и полипропилен размером от 0,1 до 150 микрометров) можно убрать из воды, если её прокипятить.
После кипячения в жёсткой воде устраняется 90% пластика, а в мягкой — всего 25%. Это связано с тем, что в жёсткой воде при высоких температурах образуется нерастворимый карбонат кальция, который связывает пластик между собой. В таком виде частицы оседают на дно, и их можно спокойно удалить, например, с помощью фильтрации воды.