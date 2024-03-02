Ученые нашли связь между депрессией и температурой тела

Длительное воздействие высоких температур воздуха связано с повышенным риском острого ишемического инсульта. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open. В анализе приняли участие 82 тысячи пациентов с острым ишемическим (вызванным тромбом) инсультом из Китая. Данные были собраны с 2019 по 2021 годы. Ученые сделали поправку на возраст, стаж курения, употребление алкоголя, пол, регион проживания и заболевания пациентов. Исследователи обнаружили, что риск развития острого ишемического инсульта был выше при более высоких температурах, причем чем дольше было их воздействие, тем выше были шансы на инсульт. Более уязвимы были жители севера страны, мужчины и пациенты с дислипидемией (нарушением нормального соотношения жиров в крови) или фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией). Работа представляет убедительные доказательства того, что высокая температура — важный фактор риска острого ишемического инсульта. Результаты подчеркивают необходимость защиты пожилых людей от высоких температур в условиях глобального изменения климата.