Ученые изучают причины болезни Брюса Уиллиса

В мире около 55 млн человек страдают деменцией. Одной из её разновидностей является лобно-височная деменция (ЛВД), которая диагностирована у Брюса Уиллиса. Сейчас учёные пытаются понять причины болезни.

В отличие от болезни Альцгеймера, при которой основным начальным симптомом является потеря памяти, ЛВД обычно сопровождается изменениями в поведении. Например, некоторые пациенты демонстрируют неадекватное социальное поведение, импульсивность и потерю эмпатии. Другие изо всех сил пытаются найти слова, им сложно выразить свои чувства. Лекарства от ЛВД не существует, как и эффективных методов лечения.

До 40% случаев ЛВД имеют семейный анамнез, что означает, что генетическая причина может быть в семье, считает Фен-Бяо Гао — профессор РНК-терапии, директор-основатель Исследовательского центра лобно-височной деменции.

Один из ключевых белков при ЛВД — называемый тау — помогает стабилизировать определённые структуры в нейронах и может образовывать скопления в больном мозге. Другой ключевой белок, програнулин, регулирует рост клеток и часть лизосомы, клетки, которая расщепляет клеточные отходы. Таким образом, эти расстройства имеют тесную связь с генетикой.

По словам Фен-Бяо Гао, дальшейшие исследования, направленные на понимание молекулярных механизмов и схем мозга в основе ЛВД, дают надежду на то, что её разрушительные симптомы будут излечимы в будущем.