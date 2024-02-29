Исследование: COVID-19 снижает IQ на 3−6 пунктов более чем на год

Новое исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показывает, что даже легкие случаи заболевания COVID-19 могут оказывать заметное влияние на когнитивные функции, которое может продолжаться более года.

В исследовании, проведенном в рамках исследования REACT, приняли участие около 112 000 человек, которые прошли онлайн-оценку когнитивных функций.

У людей, длительно страдающих от COVID (симптомы заболевания наблюдались более 12 недель), наблюдались когнитивные нарушения, эквивалентные снижению на 3 6 баллов IQ по сравнению с людьми, не имевшими в анамнезе инфекции. В первую очередь эти нарушения наблюдались в таких областях, как память, пространственное планирование и вербальное мышление. Интересно, что у людей, быстро выздоровевших после легкой формы COVID-19, также наблюдалось незначительное снижение когнитивных способностей примерно на 3 IQ-балла по сравнению с контрольной группой.

Хотя среднее снижение для легких случаев может быть незначительным в повседневной жизни, эксперты предупреждают, что из-за широкой распространенности пандемии даже небольшие отклонения могут быть опасны на уровне популяции.