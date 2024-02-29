У древних восточных арабов была генетическая защита от малярии: исследование

Благодаря первому успешному анализу ДНК людей из Восточной Аравии, новаторское исследование позволило получить новые сведения о регионе. Исследование, опубликованное в журнале Cell Genomics, проливает свет на распространенность адаптации к малярии и состав предков этих исторических популяций.

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Анализ четырех человек из Бахрейна эпохи Тайлоса (300 г. до н. э. — 600 г. н. э.) выявил наличие мутации G6PD Mediterranean в трех образцах. Эта мутация обеспечивает защиту от малярии, что позволяет предположить, что она могла быть широко распространена среди древнего населения региона. Этот вывод согласуется с историческими данными, указывающими на то, что малярия была эндемичной (часто встречающейся) в Восточной Аравии.

Несмотря на географическое расположение на Аравийском полуострове, анализ ДНК показал, что бахрейнцы эпохи Тайлоса генетически ближе к современному населению Леванта и Ирака, чем к современным аравийцам. Это говорит о сложном взаимодействии древних перемещений населения и взаимодействий между Восточной Аравией и окружающими регионами.