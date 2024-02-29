Ученые РФ и Белоруссии синтезировали препарат против редкого вида рака груди

Российские и белорусские ученые совместно синтезировали вещества, которые могут подавлять рост раковых клеток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Речь идет о так называемом трижды негативном раке, который считается более агрессивной формой заболевания и встречается только в 15–20% случаях.

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Исследователи синтезировали вещества, способные подавлять рост клетки трижды негативного рака молочной железы — этот тип женской онкопатологии сложнее всего поддается лечению, — сказано в публикации.

Отмечается, что специалисты СПбГУ при участии белорусских коллег синтезировали препараты на основе платины и палладия. Их для тестирования передали в центр медицинской химии Тольяттинского госуниверситета. В результате было получено соединение, способное воздействовать на опасные раковые клетки, при этом ущерб для организма от него в сотни раз меньше.