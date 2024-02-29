Комбинированное воздействие курения и солнечного света может стать причиной ускоренного старения кожи. К таким выводам пришли ученые из Университета Лаваля в Канаде.

Эксперты проанализировали данные предыдущих исследований, которые касались последствий воздействия курения и ультрафиолетовых на кожу по отдельности. В текущей работе специалисты решили объединить два эти фактора.

Для эксперимента ученые взяли культуру человеческих клеток кожи без добавления дополнительного коллагена. Как выяснилось, солнечный свет в сочетании с сигаретным дымом приводит к более быстрому сокращению коллагенов третьего и четвертого типа. Именно они отвечают за молодость и упругость кожи.

При этом совокупность факторов приводит к увеличению в клетках кожи количества особого фермента – металлопротеиназы. В избытке он разрушает коллаген, пишет журнал Scientific Reports.