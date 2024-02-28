Исследование: факторы, повышающие риск слабости в пожилом возрасте, различаются у мужчин и женщин

Известно, что слабость встречается у многих пожилых мужчин и женщин. Из-за нее старики подвержены частым падениям и госпитализации. Однако лишь недавно стало известно, что факторы, повышающие риск возникновения слабости в пожилом возрасте у мужчин и женщин, различаются. Об этом пишет Medicalexpress.

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Ученые из Федерального университета Сан-Карлоса (UFSCar) в Бразилии и Университетского колледжа Лондона (UCL) в Великобритании провели уникальное исследование. Они проанализировали медицинские данные 1747 участников опроса English Longitudinal Study of Aging (ELSA). В его рамках ученые изучают взаимосвязь между здоровьем и финансовым статусом стариков.

В результате анализа ученые выяснили, что болезни сердца, низкий вес, остеопороз и плохой слух повышали риск слабости у мужчин.

В свою очередь диабет, инсульт и высокий уровень фибриногена, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чаще встречались у женщин.

Отмечается, что синдром слабости чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Предположительно, одна из причин тому — более продолжительная жизнь. Из-за нее же прекрасная половина чаще сталкивается с инвалидностью.

Что касается мужчин, то участники опроса посещали врачей реже, чем женщины. А также питались не самой здоровой едой и подвергались воздействию разных веществ. Кроме того, мужчины из опроса трудились на «вредных» производствах.